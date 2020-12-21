新竹縣一間傳統整復推拿館呂姓負責人，利用對貌美OL小萍（化名）按摩之際，趁機搓揉胸部，甚至挑開內褲，以乘騎方式猥褻， 被小萍用手撥開後，竟淫笑說「借我摸一下啦！」，小萍不甘受辱報警提告，新竹地院審理後，將呂男判刑7月、緩刑2年。

據了解，小萍去年11月23日下午5時許，經友人介紹到呂男開設的整復推拿館找他按摩，呂男見她貌美竟起色心，先將小萍上衣撩起至胸部位置，碰觸肚子按摩，再將雙手放在胸部上方搓揉，小萍察覺有異，表示要針對背部治療後，呂男遂要她側躺，後來又要她正面仰躺，再對其大腿進行療程。

過程中，呂男竟將手伸進小萍的右褲管內，按摩大腿內側，再往上擦過外陰部，一度想用將內褲挑開，以騎乘方式趁機猥褻。小萍受到驚嚇立即撥開呂男的手，呂男竟淫笑說：「借我摸一下啦（台語）」，小萍事後此事告知友人，並報警提告。

法官審酌後認為，呂男利用受害人不能抗拒機會，乘機猥褻，對她人性自主權未予尊重，造成被害人身心影響頗鉅，念及事後坦承犯行，雙方達成和解，賠償金額，最後依乘機猥褻罪判刑7月、緩刑2年。

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(中時新聞網)