台灣本土新冠疫情破功，今(22)日指揮中心宣布出現本土案例，為在台與案765密切接觸的案771，目前指揮中心已經匡列160多人進行疫調，國內為了阻止疫情出現擴散而繃緊神經，但被問到是否會因此限制即將開始進行的跨年活動，指揮官陳時中卻僅表示會與各地方政府溝通，希望縮小規模；這回答讓許多網友大失所望，直呼陳時中在年初管理疫情的霸氣全沒了。

台灣維持了253天的零本土新冠病歷紀錄，在今天宣布破功，指揮中心公布確診個案771為與案765密切接觸的國內女性，因為案765以及案771在公布確診前，曾前往百貨公司、量販賣場等人潮群聚的地點，指揮中心已經立即著手進行疫調，要阻止疫情擴散，把疫情的衝擊降到最低。

陳時中被記者問到，目前疫情威脅再度兵臨城下，是否會取消即將舉辦的聖誕或是跨年活動？對此陳時中回應表示，原則上如果出現不明感染源就取消，但目前尚未出現，下午將會跟地方政府進行開會討論，希望各地方可以縮小跨年以及春節的相關群聚活動，而開會結果將在明天宣布。

陳時中這個回答讓網友們大失所望，表示現在疫情威脅又來了，陳時中應該要當機立斷，在第一時間阻止疫情擴散，避免更多的群聚現象發生，但現在卻只做出這種模糊不清的勸導，要地方、要民眾怎麼遵守？乾脆宣布所有活動取消比較實際。

對於跨年活動是否將取消也引起網友們討論，表示「模糊才好卸責啊」、「霸氣開放啦，縮小是看不起台灣防疫是不是」、「商演都喬好了，取消地方絕對會跳腳」、「我猜會跟遶境一樣中央叫地方政府自己決定吧」、「準備賠錢違約了啦」、「只看利益不管台灣人死活」、「果然不敢擔」、「現在要自己保護自己」。

(中時新聞網)