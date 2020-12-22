鳳榮農會今天舉行「浪漫193線梯田米上市記者會」，推廣在地梯田米。（羅亦晽攝）

花蓮鳳林鎮中興部落梯田環境天然清幽，種出香甜好吃的梯田米。（羅亦晽攝）

鳳榮地區農會成功輔導農友，利用鳳林鎮中興部落梯田，種植稉稻香米品種「高雄147」，並命名「浪漫193線梯田米」。（羅亦晽攝）

花蓮鳳林鎮中興部落位在193縣道上，且處在海岸山脈西側，日夜溫差大，當地病蟲害少，土地肥沃，且梯田為特色景點；鳳榮地區農會為推廣鳳林稻米品牌，經測試後，成功利用梯田種植稉稻香米品種「高雄147」，並命名「浪漫193線梯田米」，盼未來能發展為觀光產業，成為慢城鳳林新景點。

鳳榮地區農會今舉辦「浪漫193線梯田米」上市記者會，現場擺放許多鳳林鎮公所家政班媽媽們，利用梯田米烹調創意料理，如滷肉飯、米糕、米披薩等，樣樣香氣撲鼻，令人大快朵頤；一名試吃王姓民眾表示，煮熟的梯田米，可聞到淡淡芋頭香氣，咀嚼時有滑潤感，「非常好吃」。

總幹事黃榮和提及中興部落種植「高雄147」原由，他說，鳳林環境優美、農產豐富，水稻面積約1千多公頃，也有大型稻穀烘乾、精米廠等，卻沒有能和池上米、富里米競爭的稻米品牌，經討論與測試後，決定利用中興部落193線梯田種植「高雄147」，自創鳳林稻米品牌，盼利用梯田米打響知名度。

種植約2公頃梯田米的農友鍾彼得笑說，種植梯田米如同「帶小孩」，因梯田受風吹較乾燥，因此施肥很重要，除配合氣候，也要考量環境，經許多嘗試後，才找到最適合施肥量；他感謝農會幫忙行銷，以往皆自產自銷，現在賣給農會有一定利潤，對農民有保障，未來會繼續種出更好吃梯田米。

黃榮和表示，鳳林鎮雖獲國際慢城組織認證，是全台第一個慢城小鎮，但鳳林多為客家人，個性靦腆，對行銷較不了解，未來會利用中興部落休耕期間營造花海，旅客行經193縣道時，除了觀賞稻穗自綠油油到黃澄澄變化外，也能享受多采多姿的梯田，「未來不必出國到大陸雲南看梯田，到鳳林即可享受梯田美感」。

(中時 )