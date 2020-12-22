紐西蘭籍機師出現症狀不戴口罩，又在社區趴趴走，不僅自己染疫，又害2名同事和跟他共餐的友人確診，讓台灣長達253天的本土0確診破功了，頓時他像過街老鼠般成為台灣全民公敵。對此，Icu醫生陳志金歪樓說，氣歸氣，會不會一堆人跑去買三星彩？

紐籍機師染疫（案765）造成3人確診，目前雖有初步疫調公布，但外界對他與案771密切接觸的關係大感到好奇。陳志金今在臉書上說，大家不要再亂猜了好嗎？他歪樓分析，771就是……比765大6的數字。他氣歸氣，卻歪樓幽默說，765頓時成為全台公敵，會不會一堆人跑去買三星彩？

出現本土案例，大家心裡難免恐慌，陳志金的玩笑話其實就是為讓大家開心、安心，未料真有網友照辦了，還亮出三星彩號碼，謝謝阿金醫師的指點。底下網友也七嘴八舌討論起怎麼下注，但更多人痛罵紐籍機師自私，對他隱瞞足跡和接觸者無法苟同。

至於案765和案771的關係如何？也有不少聯想，覺得兩人內情不單純，紛紛留言揣測，「不肯說的原因，一定是去了不能說的地方吧？還tag北部各大汽車旅館業者驚恐」、「771也是公敵！明知道自己是密切接觸者，還不趕快聯絡指揮中心」、「這位無法回想跟771有關係與一起出遊，應該開罰吧！這樣就會記得了」、「771這位台灣人一直裝死，明明知道自己和765密切接觸好幾天，還不趕快主動通報指揮中心，超級自私。」

(中時新聞網)