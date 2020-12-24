長榮紐西蘭籍機師案765確診，後續傳染給案771，引發一連串航空公司的管理爭議，衛福部長陳時中今天表示，將針對紐籍機師在機艙內未接受規勸戴口罩部分進行開罰，目前也要求航空公司針對如何強化外站防疫管理作為進行檢討，若持續無法落實就延長機組員的居家檢疫期間，最重則研議減班。

陳時中今上廣播節目，會後接受媒體聯訪時表示，由於案765在機艙內出現症狀，經同事多次規勸後仍不肯戴上口罩，指揮中心將對此開罰新台幣3000至1萬5000不等的罰款。該機師很可能成為秋冬專案上路後首例於航空器中被開罰的個案。

另外針對航空公司在外站的管理方式，陳時中也不甚滿意，他指出，過去開放機組員能在居家檢疫3至5天後就進行自主健康管理，考量到航空公司確實有需要才放寬，但現在機師染疫後顯然是外站管理有問題，未來必須要強化互相監督的機制。

陳時中表示，機師在機艙內未戴口罩部分，未來會要求航空公司進行全程錄影，這部分機艙內都已有攝影機，航空公司都必須落實既定的防疫SOP，否則全體機組員的居家檢疫天數都要延長，最重可祭出減班的措施。

(中時 )