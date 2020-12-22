有些星座女性憨厚老實，有些則是大剌剌的個性，男人對每一種性格都各有所愛，其中有些女人手段高超，就算長相普通，但靠著神秘感與哄男人的招數，總是吸引許多異性的注意，身邊甚至不缺追求者，《搜狐》近日分享宛如狐狸精轉世的3個星座女。

1.天蠍座

天蠍座的女性不管在哪一方面，總是給人神秘的感覺，因此吸引他人的好奇心，試圖想一探究竟，其中有些甚至會散發「勾魂」的氣質，讓男人看得小鹿亂撞，不僅如此，天蠍女也非常懂得察言觀色，心思細膩敏銳的她們，甚至能一眼看穿對方的心意。

天蠍座女性在人際交往上，也很懂得應變，交往手段八面玲瓏，她們天生就散發著魅力，一言一行都吸引眾人目光，儘管她們天生嫵媚，但既多情也絕情，她們一旦愛上了一個人，就會愛到死才願意罷休，讓另一半難以脫逃，幾乎沒有人可以逃出她們的手掌心，妖媚的氣質就像狐狸精一樣。

2.雙魚座

雙魚座的女生天生有著一雙無辜眼神，因此不太常被歸類為狐狸精，但也因為無辜的眼神，容易激發男人的保護慾，她們的魅惑力不像天蠍座的妖豔，但屬於越看越順眼的類型，因此經常能走進男人的心裡，假若與她們談過戀愛，一定會銘記一生。

雙魚座的女性就像白蓮花，雖然長相一般，但出淤泥而不染的姿態，讓她們天生擁有迷人的氣質，就像狐狸精一樣迷人，不僅如此，她們還有一股知識分子的優雅氣質，特別注重自己的內外素養，會透過休養讓自身變得更沉穩與自信，在面對他人時，也能夠坦然的與對方交談。

3.射手座

射手座的女生平時外表熱情開朗，非常討人喜歡，因此身邊不缺追求者，而她們眼神中還帶著迷茫與猶豫，反而更能吸引異性注意，儘管在不少人的印象中，認為射手座非常花心，但事實並非如此，當她們不喜歡一個人時，會與對方保持距離，並不會到處勾引他人。

而射手座的女生善於偽裝，且非常了解男人在想什麼，但她們並不會展現出來，反而是用楚楚可憐和委曲求全的態度，順利的把男人哄得一愣一愣的，讓對方毫無知覺，甚至認定射手座女生就是心目中的女神，射手女非常矯情，會想辦法讓男人主動幫忙她，簡直就是狐狸精轉世，讓男人對她們為之瘋狂。

(中時新聞網)