2021年即將到來，大家都希望明年能夠順順利利的度過。星座運勢網站「星座喲」指出，以下3個星座在2021年要特別注意防小人，別多管閒事，多多觀察身邊是否有異，謹慎一點才能逢凶化吉。

▍1.摩羯座

摩羯座在2021年最忌諱多管閒事，只要與你無關就盡量不要插手，否則會在這段過程中樹立很多敵人，一不小心就被小人陷害。職場或生意的事情一定要謹慎處理，否則牽一髮動全身，一個錯誤都將會影響深遠。

▍2.雙子座

雙子座在2021年一定要謹言慎行，因為只要不小心就會做錯事、說錯話，做事前也要多想一想，以免走錯路而浪費許多時間。雙子在2021年尤其要小心身邊的人，像是多年的屬下或朋友，觀察他們是否有不一樣的地方，相信自己的感覺，如果覺得有異，一定要多多提防！

▍3.雙魚座

雙魚座在2021年要特別注意感情問題，會受到考驗，小心閒言閒語。尤其是在一起很久的情侶或夫妻，感情已經從愛情變成親情，如果撐不過去就分道揚鑣，撐過去就是一輩子了。

(中時新聞網)