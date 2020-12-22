台灣睽違8個月今天再度爆出本土確診病例，由於足跡行經台北桃園等地，讓北部縣市該不該續辦跨年成為縣市首長一大難題。台南市議員謝龍介建議，他個人認為「不要辦」，政治人物不應賭一把政治前途而賠上民眾健康，他建議改成線上跨年，讓藝人們唱，大家在家裡收看。主持人回應，也可以看「媒體政論節目」，說完讓在場幾位來賓笑翻。

謝龍介、名嘴羅友志、精神科蘇偉碩醫師21日一同出席《TVBS》政論節目「新聞大白話」，和主持人翟翾探討「台灣再度出現本土確診病例事件」。

過去長期反美國萊豬的蘇偉碩醫師，今天上節目除再度呼籲，蔡政府應暫緩進口來豬，讓衛福部長陳時中專心處理防疫勿再針對萊豬表態，他也不會對陳時中防疫有所評論，雙邊回歸專業。蘇醫師還說，疫情再度出現，要趕快完成封鎖，因為病毒絕對會再繼續變種，因為在5、6年前就已有很多英美學家預測，COVID-19總有一天會再度在地球上出現，且也有醫學組織警告，會繼續進行變種。

至於最新一例本土病例出現在台北、桃園一帶，北部縣市該不該續辦跨年，是否可能造成感染風險增加，名嘴羅友志則認為，他個人認為，其實很多跨年活動的活動期約，早在10月份就已經簽好了，大牌一點的知名藝人，沒有提前幾個月敲定行程是很難的。

羅友志也提到，各縣市首長對於跨年停辦與否，普遍會考量的點在於，市民對其威信觀感及未來的施政滿意度，跨年若不辦，後面的影響力很難評估，但若辦了，此次不愛戴口罩的確診紐籍機師，是否可能將國外變種病毒帶進台灣，台灣真的能承受的了嗎？

他建議縣市首長們，跨年若能不辦還是不要辦了，因為睹這一把何必呢？他希望政治人物不要為了賭政治生命，跟病毒過不去，這沒有太大意義。

謝龍介則建議，可以改成線上跨年，藝人照常出演，民眾在家看他們唱，也可以「收看媒體節目」，也是一種不用群聚的方式。話一說完，一旁的立委林為洲、羅友志聽完笑翻。

(中時新聞網)