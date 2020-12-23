在溼冷的天氣下，溫泉是很舒服的去寒方式。泡在熱熱的泉水裡，身體感覺到溫暖放鬆，然而，幾乎每年都有因泡溫泉眩暈或昏厥跌倒民眾，也有發生血栓導致心肌梗塞或腦拴塞案例，因此慢性病患如果想要泡溫泉，一定要做好身體評估才能去。

國泰醫院心血管中心主治醫師郭志東表示，當溫泉池在戶外，脫下衣服前往浴池路途中，當皮膚接觸到冷空氣血管會立刻收縮，血壓就會跟著上升，如果原本就有高血壓，也沒有把病況控制好，這時就有機會發生心肌梗塞或腦中風等危險；郭志東提醒，發現自己接觸到冷空氣，有胸悶或頭暈等症狀，就不要勉強自己。

郭志東持續說明，泡溫泉時熱水高溫會讓血管擴張，就像水管加大口徑，血液灌流量下降，會讓血壓跟著降低；當心臟力量不足，沒有辦法把足夠血液打到腦部，就很容易發生暈眩，眼睛的血液量不足，也會突然眼前一黑，臨床上都有人因此就醫，如果不小心重心不穩摔倒，撞倒頭導致腦出血更可能有死亡風險。

郭志東也說，身體在高溫環境不斷流汗，但泡溫泉時不容易察覺，在水池裡身體水份漸漸變少，血液也就越來越濃稠，形成血栓機會也就開始增加，發生心肌梗塞與腦栓塞機會跟著上升；郭志東建議，泡溫泉時間最好在10分鐘左右，起身後最好補充水份300c.c.至500c.c.，補充流失水份。

郭志東特別提醒，糖尿病患者泡溫泉要特別小心，溫泉水難免會有微生物，當皮膚有細小傷口，或泡溫泉時皮膚出現輕微破損，如果免疫能力不佳，就有可能發生感染導致蜂窩性組織炎，另外心血管疾病患者，如果有胸悶、胸痛、心口痛、頭暈等狀況，最好不要泡溫泉，以免意外狀況發生。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)