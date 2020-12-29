在台灣不論是國小、國中還是高中，多要在早上7點半到校，早自習、升旗典禮後，約在8點10分開始上課，近日有學生提案將國、高中的上課時間改成9點半，下午5點放學，吸引8千多人連署，一名網友指出，台灣上課時間太長，不如把廢課和升旗時間都砍掉，一天上6節課就夠，引發網友一面倒狂讚。

一名網友昨晚在PTT上發文表示，最近看到有學生連署想改為早上9點半上課，讓他回想起高中時期最痛苦的三件事情「考試、上學時間和便當」，當時早上6點半就要起床，7點要到校，課堂開始前先打掃、升旗，上完八節課之後，還要去補習。

該名網友指出，國中階段除了上述的課程之外，還有夢幻的第九節課與周六的半天輔導課，超長上課時間讓他超級不解：「到底整天泡在學校要幹嘛？培養當社畜超時加班的能力？」原PO也說，其實把廢課和升旗時間砍掉，一天六節課就夠了！

貼文引發熱議，綜合網友的意見發現多數人贊成延後上課時間，「台灣學生真的太血汗了！7:30-17:00，下課後還有補習班」、「賛成啊！記得高中時每天睡個6小時就要撐過一天，有夠地獄」、「 台灣廢課垃圾內容一堆，只為考試」、「日本也是9點左右到校，人家還3點放學，也是很多精英」、「第一節課根本都在補眠」。

(中時新聞網)