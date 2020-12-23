高雄市楠梓區楠都東街一處民宅23日凌晨1時29分，2、3名男子持棍棒亂敲門、打人，嗆聲要找林姓男子討債，造成屋內林姓及許姓友人受傷，並損毀現場1輛機車後駕車逃逸，警方將現場人員帶返所釐清案情，經調閱監視器掌握涉案車輛，上午已通知涉案賴姓車主到案說明。

警方表示，12月23日凌晨1時29分許，楠梓區楠都東街有民眾向警網求助，指稱有不明人士開車前來，下車後不分青紅皂白即持棍棒毆打，隨後立即逃逸。

警方到場後未發現持棍棒歹徒，立即清查現場、救助傷患並通報119護送傷者就醫，經調查，現場共有4男1女在場，其中31歲許姓男子及38歲林姓男子受傷，其餘皆為目擊證人，為避免事後衝突擴大，警方將現場人員帶返所釐清案情。

警方表示，受傷的許姓、林姓男子均指不認識出手打人的對方，當時只是到朋友的倉庫聊天，不了解為什麼會被打，員警調閱案發現場周遭監視器影像，已掌握涉案車輛和對象，漏夜追查及通知相關涉案人員到案說明，目前已通知一名40歲賴姓男子到案並追查其他共犯，全案後續完成調查後將依傷害及毀損罪移送法辦。

有關媒體稱警方謊稱急病掩蓋鬥毆一情，楠梓警分局強調，為求慎重，員警特調閱楠梓派出所電話錄音檔，經檢視通報消防局為「創傷」需救護案件，請求派遣救護車到場，惟查消防局派遣案件時以「急病」之消防緊急救護通稱，本案警方係依實際案情「民眾滋事」通報，並啟動快打警力迅速到場處理及後續偵辦。

(中時 )