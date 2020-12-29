古姓汽修技師29日上午在通霄精鹽廠，為大貨車進行修復補氣作業時，疑似輪胎充氣過度，胎壓過大瞬間氣爆，古男被彈飛。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

古姓汽修技師29日上午在通霄精鹽廠，為大貨車進行修復補氣作業時，疑似輪胎充氣過度，胎壓過大瞬間氣爆，古男被彈飛。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

震撼畫面曝光！疑輪胎充氣過度 汽修技師遭震飛痛苦趴地

21歲古姓汽修技師29日於苗栗縣通霄精鹽廠內，更換大貨車輪胎時，疑似充氣過度造成胎壓過大釀瞬間氣爆，古男震飛在地，痛翻滾後，跪趴在地上待援，所幸古男傷勢輕微，送醫檢查無大礙，已回家休養。

苗栗縣消防局今日上午8時11分接獲報案，指通霄精鹽廠區內有人受傷，需要救護車，救護人員到場發現，現場為1名汽修技師於更換大貨車輪胎時，不慎遭到輪胎氣爆，彈發在地。

救護人員初步檢查古男傷勢，古男表示，他的左上腹疼痛，輕微右耳耳鳴，意識清楚，緊急送往通霄光田醫院就醫。

驚險畫面曝光，今日上午8時10分，古姓技師在替大貨車右後車輪補胎時，疑似在替輪胎充氣過度，遭成輪胎胎壓過大瞬間氣爆，氣爆當下炸出大量白煙，古男也被氣體震飛倒地，翻滾2圈後，痛苦跪趴在地上，附近人員見狀趕緊上前關心。

據了解，古姓男子為廠外附近汽修廠的技師，接到來精鹽廠載貨的大貨車司機通報需要補胎，上午進廠為大貨車進行修復補氣作業。

白沙派出所所長劉恭良表示，警方到場了解，古男是在為大貨車進行修復補氣作業時，遭氣爆彈飛，造成腿部擦挫傷，意識清楚，就醫後無礙已回家休息，廠房也未受到損失。

(中時 )