熊貓外送員林口送餐爆糾紛 驚傳被人砍殺 22:282021/01/04 中時新聞網 黃瀞儀 、中時、 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北外送員送餐 驚傳被人砍殺（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名34歲熊貓外送員今天晚間9時許，送餐到林口區信義路時，疑與客人發生口角，遭到對方刀刺傷左肩，警消到場將他送往林口長庚醫院救治。 據了解，點餐客人不滿外送來的油飯和湯冷掉，與外送員先發生口角，進而拿出利器剌傷外送員，警方先將傷者送醫，另將傷人的嫌犯帶回釐清案情。 台中鴨肉男店員瞬間變「網紅」 真實身分遭起底 遭百公斤模具重壓 鐵工廠老闆送醫不治 (中時新聞網) #外送員 #驚傳 #砍殺 #新北 #送餐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外送員喊「發票飛走剩明細」 她看監視器真相氣炸 15:122021/01/04 生活 初判被車撞傷 和平上谷關小熊持續搜救中 10:132021/01/04 寶島 foodpanda挺外送夥伴 終止台中富王鴨肉專門店合作 14:502021/01/04 財經 防萊豬進入校園 侯開課首日視察營養午餐廠商 12:412021/01/04 生活 嗆外送員！鴨肉店另開粉專 求饒「請高抬貴手」 12:102021/01/04 生活 eMOVING祭購車利多 全車系送萬元發財金 16:072021/01/04 財經 鴨肉店慘了！辱女外送員 遭熊貓終止合作 09:052021/01/04 生活 綠委發起台灣味寄給海外僑胞 何志偉：也送一份給川普和拜登 12:312021/01/04 政治 遛狗返家突倒地不起 龐德女郎譚雅羅伯斯急救無效逝世 13:282021/01/04 娛樂 此鴨非彼鴨！遭網友誤認嗆外送員鴨肉店 台中「鴨王」喊冤 08:532021/01/04 社會 萊豬進口學校首日供餐 基市府篩檢全陰性 16:302021/01/04 生活 社會熱門新聞 台中鴨肉男店員瞬間變「網紅」 真實身分遭起底 - 社會 台中鴨肉店爆全民怒火 慘遭檢舉路霸 警開單：限期移除 - 社會 社會10點檔》近百人登幽靈船夜遊日月潭 一陣怪風翻船57冤魂葬潭底 - 社會 熊貓外送員林口送餐爆糾紛 驚傳被人砍殺 - 地方萬象 嗆外送員「毛沒長齊」 台中最紅鴨肉店再爆嗆客：您眼瞎了？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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