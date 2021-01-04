一名34歲熊貓外送員今天晚間9時許，送餐到林口區信義路時，疑與客人發生口角，遭到對方刀刺傷左肩，警消到場將他送往林口長庚醫院救治。

據了解，點餐客人不滿外送來的油飯和湯冷掉，與外送員先發生口角，進而拿出利器剌傷外送員，警方先將傷者送醫，另將傷人的嫌犯帶回釐清案情。

(中時新聞網)