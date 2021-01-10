男遺失岳母送孫金項鍊 獲警通知才驚覺

新北市金山警分局萬里分駐所昨（9）日接獲轄區某蛋糕店報案，指在環境清潔時，在店門口車道拾得一條金項鍊，金項鍊重約1兩，市價約6萬餘元。萬里分駐所受理後，調閱監視器過濾人車，發現失主為住於深坑區的高姓男子，經通知高男領回，高男才知金項鍊不慎遺失，不斷向警方道謝。

高男向警方表示，金項鍊是岳母特別贈送給孫子結婚用的，是上下車時不慎從外套口袋掉落，沒想到還沒發現遺失，就接到警方通知，對金山警方積極尋找失主的效率表達讚許，也對店家拾金不昧表示感激。

(中時 )