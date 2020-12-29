國家通訊傳播委員會（NCC）對中天新聞台做出「不予換照」決議引發各界抨擊，40歲田姓男子到NCC辦公室門口，扯下廣場旗幟噴漆抗議箝制新聞自由，被警方送辦，台北地檢署偵查後，29日依妨害公務、恐嚇眾及毀損等罪，將田男起訴。

田姓男子不滿NCC在11月18日做出中天新聞台不予換照決議，19日上午4度打電話到台大新聞研究所辦公室，對行政人員林錦屏表示「因不滿NCC審中天案，要有所行動，為免殃及無辜，給妳50分鐘，妳們逃吧，要當一回事，我不是開玩笑，這是真的」。林錦屏心生畏懼，通知新研所關閉大門並張貼告示。

此外，田姓男子並在19日上用LINE分別傳送「我去台大新聞所打爆NCC委員的頭」、「目前要去台大新聞所解決某個NCC委員」訊息給他的李姓友人及暱稱「Bryan Hsu」的友人表達決心。

田姓男子並由八里家中騎機車購買噴漆後到台北市仁愛路交通部門前，將NCC的旗幟降下噴灑綠色噴漆，被台北市中正一分局及大安分局分別移送法辦。

北檢偵查後，認定田姓男子涉犯《刑法》毀損職務上掌管文書罪、侮辱公署、恐嚇公眾、恐嚇及毀損罪起訴。

(中時 )