邱姓男子22日在在苗栗縣泰安鄉東崎道路象鼻段修建邊坡卻不慎滑落4公尺深邊坡，他的頭部撞擊鋼梁、意識模糊，由救護車緊急送醫治療。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

23歲邱姓工人12月22日中午11時32分，在苗栗縣泰安鄉東崎道路象鼻段修建邊坡卻不慎滑落，他的頭部撞擊鋼梁，額頭有撕裂傷、意識模糊，其他工人見狀趕緊報案，並開工程車將他下山，途中遇到消防隊救護車，救護人員初判邱男傷勢嚴重，先送至象鼻衛生室急救後，隨即送醫治療。

泰安鄉東崎道路象鼻段近日正在施作邊坡修復工程，邱姓工人昨日中午不慎摔落約4公尺深的邊坡受傷，他的頭部撞擊鋼樑當場血流如注，其他工人見狀趕緊開工程車將他送下山，並通報119救援，途中遇到接獲通報出勤的救護車，便將邱男交由救護人員處置。

救護人員先將邱姓傷患以長背板、頸圈固定，進行清洗傷口、包紮止血等創傷處置，初步檢查，邱男額頭有20X2公分的撕裂傷、意識模糊，由於他的傷勢嚴重，救護人員考量送醫路途遙遠約還有4、50分鐘車程，先將他送往象鼻衛生室由候診醫師診斷，注射點滴穩定傷勢情形，旋即送往東勢農民醫院治療。

象鼻分隊表示，邱姓傷患轉往台中童綜合治療中，目前生命徵象穩定。苗栗縣消防局提醒工地施工人員及業主，工地施工危險多，需留意自身安全，施工場所遵守勞安及作業場所規定，避免工安意外發生，造成自己及家人無法彌補的遺憾。

(中時 )