台南市政府工務局爭取中山南路台20線以北增設國道兩側平面道路工程至中正路。（台南市工務局提供／曹婷婷台南傳真）

國道一號中山高在永康區中山南路形成阻隔，加以當地車流壅塞，南來北往民眾取道於此都必須繞路，相當不便，台南市政府工務局爭取中山南路台20線以北增設國道兩側平面道路工程至中正路，將高速公路邊坡移除闢路，歷經3年終於完工，預估將減少上下班至少一半的車流量。

該計畫獲內政部營建署核定納入「104-111年生活圈道路交通系統建設計畫」，今天由副市長許育典主持通車典禮。許育典表示，目前國道1號側車道從仁德中山路僅到永康中山南路，本工程完工後可直接通達中正路，並使側車道連結仁德區中山路、永康區復興路、中山南路及中正路，分流永康、仁德及大灣交流道車流，可紓緩該區域壅塞交通，並提供用路人來往永康及仁德新的選擇。

工務局表示，「台20線北側增設國道兩側平面道路工程」開闢工程全長1,043公尺，南起中山南路（台20線），北至中正路（市道142線）工程費約5.27億元，其中營建署生活圈道路交通系統建設計畫補助4.19億元，路面平均寬度7.5公尺，配置一混合車道及一機慢車道，主要施工項目包含大地工程、公路照明工程、道路交通工程等。

此外，為維持鄰近國道1號高速公路車輛運行及行車安全，於侷限的施工環境下削挖兩側高速公路護坡並增設擋土排樁及興闢排水箱涵，亦可有效改善永康區自強路附近逢雨必淹情形。

(中時 )