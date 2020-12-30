入冬後首波寒流強勢來襲，公路總局第一區養護工程處預估北部1000公尺以上高山道路易降雪結冰，30日公布北橫公路（台7線）47公里處下巴陵段往宜蘭方向，實施管制通行及夜間預警性封路，提醒駕駛人30日下午14時到21時須裝設雪鍊才能通行，晚間21時到31日上午6時也將實施預警性封路。

一工處表示，台7線47公里處下巴陵路段至60公里處（西村），其無雪鏈禁止通行時段為30日下午14時到晚間21時，公路總局將視現場氣候，不排除提前啟動管制通行措施；另，同路段夜間預警性封閉時段則為30日晚間21時到31日6時實施預警性封路，確保行車安全。

一工處表示呼籲，考量臨近元旦假期，民眾如果有上山需求，建議選擇於白天行駛山區道路，駕駛務必遵行管制措施，備妥雪鍊再上山，夜間也將實施預警性封路。上述管制路段已備妥剷雪機具，以及因應結冰的緊急用雪鍊設備，請用路人於低溫特報期間避免行駛山區公路，並隨時收聽警廣，注意可變資訊看板（CMS）顯示的交通管制訊息。

另外，一工處指出，轄管省道如有路面結冰現象，白天將進行道路管制通行，僅通行加掛雪鏈車輛，晚間21時至隔日清晨6時禁止通行。民眾查詢最新路況，可撥打：0800-231-035或0800-001-821。

(中時 )