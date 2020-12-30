寒流今天南下，北部一千公尺以上高山道路易降雪結冰，公路總局日前公布4條易結冰路段，現規劃台7線北橫公路下午4時起禁止無雪鏈車輛通行、晚間8時起預警封閉；台7甲線宜蘭支線下午5時起進無雪鏈車輛進入；台8線中橫公路、台14甲線合歡山公路下午5時起預警性封路。如果有上山需求，請備妥雪鍊再上山，並夜間實施預警性封路，屆時將無法通行。

公路總局第一區養護工程處公布管制措施，台7線47K（下巴陵）至60K（西村），預計30日下午14時至21時，實施無雪鏈禁止通行，現場視氣候狀況，不排除提前啟動管制通行措施；台7線47K（下巴陵）至60K（西村）預計30日夜間21時至翌日6時，實施夜間預警性封路。

4條路線在12月30日夜間起至1月1日期間，路面結冰機會高。（公路總局提供）

台8線中橫公路中高海拔山區路段及台14甲線合歡山區路段，今日晚間可能降雪或因低溫路面結冰，影響行車安全。為確保用路安全，第二區及第四區養護工程處，將於30日傍晚17時起（只出不進）預警性封閉台8線榮興至洛韶（99k至151.8K）與台14甲線翠峰至大禹嶺（18K至41.5K），並視氣候狀況，不排除提前啟動管制，直至翌（31）日清晨視天候及道路狀況，再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

寒流侵襲期間，相關道路管制通行作為將影響民眾通行，籲請用路人密切注意公路訊息。

(中時 )