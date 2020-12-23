籃網今天在杜蘭特與厄文的聯手下125比99擊潰勇士，大贏26分創下隊史開幕戰最大勝分差紀錄。

籃網隊史過去最大開幕戰勝分差是20分，得追溯到1989年11月4日，當時籃網狂贏熱火20分，至今已相隔21年。

此外，這也是籃網自2012年之後，相隔8年再次贏得新賽季開幕戰，中止了7連敗，而獲勝得最大功臣就是杜蘭特22分以及厄文26分，加上拉文的20分，三巨頭儼然而行，在東區將佔有一席之地。

(中時 )