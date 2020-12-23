NBA》籃網擊潰勇士 創隊史開幕戰最大勝分差 12:212020/12/23 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 籃網在杜蘭特與厄文領軍下開幕戰大贏勇士26分，改寫隊史開幕戰最大勝分差紀錄。(美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 籃網今天在杜蘭特與厄文的聯手下125比99擊潰勇士，大贏26分創下隊史開幕戰最大勝分差紀錄。 籃網隊史過去最大開幕戰勝分差是20分，得追溯到1989年11月4日，當時籃網狂贏熱火20分，至今已相隔21年。 此外，這也是籃網自2012年之後，相隔8年再次贏得新賽季開幕戰，中止了7連敗，而獲勝得最大功臣就是杜蘭特22分以及厄文26分，加上拉文的20分，三巨頭儼然而行，在東區將佔有一席之地。 NBA》勇士開幕戰狂輸籃網26分 杜蘭特力壓前隊友柯瑞 NBA》新賽季23日開打 台灣運彩看好籃網湖人旗開得勝 (中時 ) #籃網 #開幕戰 #勇士 #杜蘭特 #厄文 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 諸羅山盃》布農軍團火力猛 高雄桃源晉級16強 22:382020/12/22 體育 NBA》杜蘭特擁抱柯瑞 懷念在勇士的快樂時光 09:222020/12/23 體育 NBA》哈登與隊友爆發衝突 拿球怒砸菜鳥 09:042020/12/23 體育 NBA》爆柯瑞經常發簡訊鼓勵 浪花弟沒回過 09:132020/12/21 體育 NBA》一眉哥變KD？總教練要求每場投三分球 09:032020/12/22 體育 《時來運轉》NBA新球季開打 東區奪冠看好度第1名曝光 07:002020/12/22 體育 NBA》林書豪簽約勇士破局 關鍵原因曝光 08:462020/12/21 體育 SBL》裕隆上周四戰三勝 林宜輝獲選單周最佳球員 15:302020/12/22 體育 日職》轉隊拿10勝 美馬學年薪首度破億 21:412020/12/21 體育 MLB》整季養傷 大都會仍用970萬美元與辛德加續約 10:462020/12/23 體育 NBA》開幕戰狂輸26分 美媒看衰勇士進不了季後賽 11:402020/12/23 體育 體育熱門新聞 NBA》籃網擊潰勇士 創隊史開幕戰最大勝分差 - 體育 NBA》湖人開幕戰3連敗 詹姆斯有奪勝密碼 - 體育 NBA》開幕戰狂輸26分 美媒看衰勇士進不了季後賽 - 體育 NBA》勇士開幕戰狂輸籃網26分 杜蘭特力壓前隊友柯瑞 - 體育 NBA》哈登與隊友爆發衝突 拿球怒砸菜鳥 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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