承億文旅公司洪姓女副總經理去年推出「員工住宿券優惠專案」，員工及親友只要登錄擴大國旅秋冬旅遊補助，即可換領住宿券，公司即製作不實入住證明，向交通部觀光局等單位虛報詐領補助款共45萬7000元，涉違反《商業會計法》及偽造文書等罪，台中地檢署偵結，考量犯後態度良好等原因，予以洪女與員工等61人緩起訴。

交通部觀光局在2018年12月發布「擴大國旅暖冬遊住宿優惠措施補助要點」，自2019年1月1日至同年1月31日期間，民眾在周日至周四到台灣旅宿網活動專區登錄活動住宿，有房價折抵，1家房間最高可折抵新台幣1000元；30歲以下或60歲以上民眾，可折抵1500元。

經洪姓女副總經理決策，在2019年1月30日向總公司及各分館員工公告通知「承億文旅員工-住宿券優惠專案」，員工及親友提供相關身分證件資料，並在網站登錄擴大國旅暖冬由補助活動，即可免費換取該公司提供的無使用期限住宿券。

承億文旅台中分公司、嘉義商旅及承億文旅桃城分公司等數十名員工，涉嫌違反《商業會計法》及偽造文書等罪，共以242筆申請文件向觀光局參山處、觀光局阿里山處及交通部觀光局等單位，虛報詐領補助費共45萬7000元，因觀光局參山處發現異常，承億文旅在2018年7月間繳回10萬6000元。

案經交通部觀光局函送偵辦，台中地檢署指揮偵辦，在2020年6月4日發動搜索查獲，洪女及幹部、員工等61人坦承犯案。

檢察官考量洪女等61人犯後態度良好，已有所警惕，且業者已繳回不法所得、而員工是依主管指示所為，未分補助款，而予以緩起訴處分，期間2年至1年不等，並捐助公益物資、向公庫繳付6萬元至3萬元不等，並參加法治教育2場次。

(中時 )