職場就如戰場，若在工作上受到委屈，有些人會選擇忍氣吞聲，有些人會當面抗議，有的則是會記在心裡，未來再加倍奉還給對方。《香港01》近日分享職場上最愛記仇，甚至會報復的5個星座，第一名還會加倍奉還，普通人根本惹不起。

第五名 牡羊座

牡羊座的人愛與別人比拼，他們的人生目標就是「我要贏」，但不喜歡在背地裡耍手段，而是用光明磊落的方式去贏，假若他們被人耍了陰招，會想辦法報復，絕對不會讓自己吃悶虧，而且會報復方式毫無底線，就算平時不屑的手段，他們只要能贏也會用上。

第四名 天秤座

天秤座講求公平，抱持「以牙還牙，以眼還眼」的態度，只要自己受了傷，就會展開報復，讓對方受到同樣的痛苦，而且天秤座的人脈多，要報復必定會用上人群的力量，而且報復手段總是讓人難以察覺。

第三名 巨蟹座

巨蟹座的人會報復，主要是為了保護自己，對人真誠的他們，在朋友有需要時，他們絕對會仗義力挺對方，但若發現有人藉此欺騙他們，巨蟹座絕不會善罷甘休，展開報復是為了告誡對方「我也不是好惹的」，以還手來表達自己的強悍，讓對方不敢再欺負他們。

第二名 獅子座

獅子座的人非常重視自尊與面子，難以忍受被人欺騙和背叛，即使對方是上司，他們也不會就此罷休，因為報復是獅子座挽回面子的方法，就算遇到各種難關，也會想辦法反擊，他們甚至覺得，正義與真理就站在他們那一邊。

第一名 天蠍座

天蠍座的人保持「人若犯我，我必犯人」的態度，由於他們天生個性多疑又愛記仇，但是愛恨分明，曾經對他們好的人，天蠍座的人必定會記在心裡，假若被人出賣了，他們也一定會找時機報復，不管要花上多少時間與力氣，都會做出反擊，記仇的程度是12星座第一名。

(中時新聞網)