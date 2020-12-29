女星林可彤3年前帶球嫁外商銀行副總裁武廣明，婚後產下一子Adam，為人母之後不斷與網友分享育兒經，不過近來透露兒子對於上廁所相當抗拒，讓她坦言理智線差點斷掉，也讓許多媽媽心有戚戚焉。

林可彤表示出門前叫剛起床的兒子上廁所，當下兒子相當抗拒，後來將他抓進廁所以後，竟站在馬桶前面自言自語：「我要吸尿尿、吸尿尿、不要尿尿」，此舉動讓林可彤理智線當場斷裂，直呼：「明明就是想尿了，還忍在那邊給我吸什麼尿尿」，不禁感概：「小孩的莫名其妙真的沒養過不知道」，對於常聽到有些媽媽被親朋好友檢討帶小孩的方式，她也點出癥結點表示：「我們在外面順著孩子是怕他鬧」。

林可彤臉書全文。（圖／林可彤 Hope Lin臉書）

此外她提出有個專有名詞是「秩序敏感期」，專指2-4歲固執且敏感的孩子，意謂著這個階段的媽媽，需要更具備耐心去教導小孩，因此呼籲親朋好友們「放所有媽媽一條活路，畢竟人家孩子乖不乖真的不關你的事，也給在公共場合管教孩子的媽媽們一點空間，誰想在外面吼孩子啊，人都有理智線斷掉的時候，何況是24小時被孩子攻擊的母親」。

林可彤近日的育兒困擾，讓不少媽媽心有戚戚焉，紛紛留言：「養小孩的過程就是修行啊」、「對於秩序敏感期心有戚戚焉，目前還水深火熱」、「媽媽會爆炸真的不是沒道理」。

(中時新聞網)