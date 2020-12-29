這款婚錄超母湯！一名網友分享，朋友婚禮當天請了攝影師來記錄婚禮，沒想到對方不但姍姍來遲，還老是站在奇怪的位置拍照、錄影，在餐前酒會更不斷吃餅乾、喝酒水，最誇張的是喜宴開始後坐到賓客座位大嗑桌菜，被新郎趕走還發酒瘋，把婚禮弄得「烏煙瘴氣」。

一名網友日前在《爆料公社》分享「超扯的婚禮攝影」，朋友12月24日在台北市某飯店舉辦上午文定、下午迎娶、晚上婚宴，當天請了一名攝影師當婚錄，並另外請人當婚攝，結果儀式訂在10點開始，攝影師卻等到10點才出現。

該網友指出，儀式過程中，婚攝屢次請攝影師不要打強光在新娘臉上，但對方卻生氣的說沒辦法，即便新郎也多次出聲請他關燈，但他卻依然故我，搞得新娘眼睛很痛、整場氣氛很僵。不僅如此，該攝影師幾乎都站在很奇妙的位置錄影，像是新郎旁邊、新郎與伴娘中間，導致親友團的影片、照片中幾乎都有此人存在。

該網友也說，新人準備了餐前酒會，這名攝影師不斷吃餅乾、酒水，誇張到連服務生都出聲制止「這是主人家準備的請你不要再喝了！」最扯的是，該攝影師還坐到賓客的座位上大吃桌菜，讓他忍無可忍、請他離開，結果對方竟發酒瘋，還叫警察到場，讓新人爆氣「就因為他一個人的這些作為，讓整個婚禮搞的烏煙瘴氣。」

該網友表示，當下只好掏出3000元請他走人，事發隔天廠商也沒主動聯繫，直到新人親自致電詢問，對方才首次回應「以為他會很忙，才想說隔兩、三天再打」，並表示相關事宜要與主管討論後再說，因為這位攝影師工作很久了，從未遇到此情況。

該網友透露，25日致電廠商後，第二天業者仍未連繫提出說明，新郎打電話詢問，接線小姐竟生氣地說，全部人都很忙，沒空回覆，並傳訊息說「把他們師傅趕出去是讓他面子掃地，這是你跟攝影師的恩怨，請不要遷怒到公司身上。」而該廠商至今也沒有人打電話來道歉、處理後續，讓他感嘆地說，大家要慎選婚禮相關的廠商。

(中時新聞網)