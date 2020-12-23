啃老族竟打死父親，台中一名孫姓男子，向70歲老父要千萬投資，但父親拒絕給他，孫男一氣之下，竟扛起路邊的水泥石墩猛砸，導致父親臟器破裂等傷重不治，孫男因罹患精神疾病逃死，法院判處無期徒刑，民事則要賠償母親及3名手足共758萬餘元，可上訴。

40歲的孫男經商失敗後，在家當啃老族，去年7月25日他向父親要1千萬，表示要投資自動化控制設備，遭父親拒絕，當天下午孫男再次開口，二度遭拒後兩人爆發口角，孫男從家中3樓將父親拖到1樓門口，還用鋁門窗夾父親脖子。

至此孫男仍不罷手，不斷狂毆父親，看到鄰居家門口的15公斤水泥石墩，竟扛起來朝父親猛砸，期間外婆曾出來阻止，孫男猛甩巴掌，害外婆摔倒，直到警方抵達將孫男壓制才罷手，雖然孫父緊急送醫，但腹腔臟器破裂，造成大量血腹、顱內出血，最後因低血溶性休克、中樞神經休克宣告不治。

台中地院審理此案時，孫男長期酗酒，罹患精神疾病，於台中榮總等醫院有就醫紀錄，經台中榮總精神鑑定，認定罹患「器質性的精神疾病」，行為時確有辨識違法能力降低情形，依法減刑，依殺害直系血親尊親屬、傷害直系血親尊親屬等罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身，刑期執行完畢或赦免後，另入相當住所，監護3年。

至於民事賠償，孫男媽媽、姊姊、弟弟、妹妹向孫男求償殯葬、醫藥、精神撫慰金等費用，法院判孫男應賠償母親222萬元、分別賠償手足172萬元至192萬餘元，總共應賠償逾758萬餘元，全案可上訴。

(中時新聞網)