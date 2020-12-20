黃明志推出入行13年心聲作品〈小鮮肉變男子漢〉。（亞洲通文創提供）

黃明志推出入行13年心聲作品〈小鮮肉變男子漢〉。（亞洲通文創提供）

創作鬼才黃明志推出入行13年來心聲作品〈小鮮肉變男子漢〉，歌詞充滿對自己夢想的期許和熱情，黃明志說：「第一次為金馬製作歌曲很感謝陳鎮川（川哥）主動邀約，可以在金馬盛會上表演這首歌曲非常過癮，這是首向所有影視人員致敬的歌，接下來希望有機會能夠在台灣拍電影。」

〈小鮮肉變男子漢〉講述因時間讓黃明志從小鮮肉歷練成為男子漢，他表示，回首13年來覺得自己最珍貴的，是在許多事情上都沒有在妥協，卻也因此很容易得罪黑白兩道、合作夥伴甚至連自己人都是，這就是堅持的代價，黃明志笑說：「歲月是把殺豬刀，這幾年在外型的改變則是從90公斤的小鮮肉，因為工作操勞過度導致胃壞掉，現在變成60公斤的老臘肉熟男。」

由於對作品超級挑惕的他，一路走來換過超多工作人員，被封演藝圈男版《穿著Prada的惡魔》稱號，黃明志說：「雖然在製作過程中要求會比較嚴格、又龜毛，凡事要求滴水不漏，難免會引起別人不爽。但自己對認真、真誠、有責任感的合作夥伴和同事都很好，錢都準時給。」對於2021年即將到來．黃明志感性表示：「希望世界回到原來的樣子，讓大家可以順利的工作，2020這一年的疫情把大家都害慘了，尤其對娛樂圈來說真的是元氣大傷，希望明年會更好。」

(中時 )