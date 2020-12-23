2019冠狀病毒在英國出現變種，不但傳染力大增且正快速傳播。香港衛生署衛生防護中心23日證實2名在英國求學的留學生，返回香港後確診感染新冠肺炎，且病毒基因與英國變種病毒吻合。另一方面，目前香港已向3間藥廠購買2250萬劑冠狀病毒疫苗，足供全港人口施打。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，這2名學生分別於7日與13日；7日返港者仍在治療中，13日回港者已出院，但有密切接觸者。這2人病毒基因排序與英國出現的變種病毒吻合；但仍須進一步實驗證明。

其表示，康復者雖然有密切接觸對象，但有隔離滿14天方出院，病毒感染力已大幅下滑；不過，基於安全考量，已要求該名痊癒者與密切接觸者再隔離檢疫7天。

香港行政長官林鄭月娥同日證實，已和第3間藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)達成協議，購買750萬劑疫苗；若連同先前已簽署的合約，已向3間藥廠共購買2250萬劑疫苗，絕對夠全香港750萬居民施打。甚至，港府正尋找第4種疫苗來源，確保供應充足。

她強調，政府已通過緊急法律，允許當局繞過正常監督管程序，提供疫苗給民眾施打，以加速流程。「為安全起見，香港民眾可選擇想施打的疫苗，我呼籲民眾為自己與親人利益接種疫苗」。

目前香港分別向中國大陸科興控股生物技術公司與德國生技公司BioNTech，分別各購買750萬劑疫苗；加上這次購買數量，總共2250萬劑疫苗。其中，科興控股生物技術公司的疫苗預計1月將交付100萬支給港。

(中時新聞網)