情侶或是夫妻相處，難免會有鬥嘴爭吵的時候，不過這起夫妻吵架事件，鬧到警察也來，還發現原來丈夫是「快槍俠」導致妻子鬧離婚，女子更直接嗆明「我情願單身一輩子」，讓警察也相當無奈，不禁嘆清官難斷家務事。

夫妻床事不合經常吵架(圖片取自/網易新聞)

來自大陸的這對夫妻，因為房事合不來，兩人起爭執鬧離婚，楊姓女子與林姓男子，因為已到適婚年齡，卻沒有對象，經過親戚介紹後，才認識2個月就閃電結婚，兩人婚後爭吵沒停過，楊女更時常處於情緒暴躁的狀態，最近一次發生口角，楊女直接表明要離婚。

這次吵架原因，原來是林男想嘿咻遭楊女拒絕，楊女理由是「天氣很冷」，不過真正原因是，丈夫持久度僅2分鐘，楊女根本連衣服都不想脫，因為還沒脫完又要重新穿回去，且天氣冷這樣容易感冒，被妻子拒絕求歡的林男也心生不滿，夫妻倆還互相起肢體衝突。

楊女最後撂下「情願單身一輩子」這句話，就離開家裡，僅認識2個月，就因為年齡結婚的兩人，蜜月期過後發現彼此不適合，雖說房事不是最重要，但也是維持婚姻重要的因素，最後楊女與林男，決定離婚各自追尋適合的另一半。

(中時新聞網)