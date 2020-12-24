新北市一名父親23日深夜在臉書社團發文控訴，仍在就讀護校的女兒，今年暑假到某診所打工卻遇到色醫師，在診療間先後遭摟腰、摸大腿、下體磨蹭，還收到該醫師「1小時2500」的暗示字條，害一家三人為此，精神遭受到莫大打擊，且對方法律顧問傳來簡訊威脅「要訴訟」，讓他們不敢提告，不禁感嘆「這樣的醫師適合在醫界嗎？對此，婦幼隊受理此案後，已依性騷擾防治法函送新北地檢署，目前已進入司法程序。

據「三立」報導，受害人父親貼文中指出，就讀護校的女兒剛成年，母親希望她畢業前增加工作經驗，今年暑假就前往一間診所應徵，擔任櫃檯工讀，沒想到所內醫師8月底，在診療室摟住女兒的腰，9月間又撫摸大腿，甚至用下體摩擦女兒身體，還遞上一張寫有「9／14 1：50～2：50 $2500」的暗示字條。

這名父親強調，自己與太太都有工作，無須女兒負擔家計，沒想到去打工磨練卻發生此事，讓他精神上受到莫大打擊與恐慌，讓女兒與太太也都要到精神科就診。還說，這名醫師找法律顧問傳簡訊威脅「要訴訟」，讓被害人不敢提告，讓他直呼「這樣的醫生還適合在醫界嗎？」，同時期盼網友們集思廣益，如何在庭訊時增加有利敘述。

此貼文不僅引發網友熱議，包括家防官、派出所所長，也全都傳訊息給這名父親，提供相關協助與諮詢。網友則留言：「若沒揪出，一定還會再有年輕的受害者」、「沉默就會縱容加害者為所欲為，站出來是對的」、「希望您的女兒日後的心理心靈能夠好好恢復」。

對此，轄區分局指出，這名父親日前已向新北市婦幼警察隊報案，婦幼隊受理後，也已將該名遭指控的醫師依違反性騷擾防治法，函送新北地檢署，目前已由檢調調查當中，另依性別工作平等法轉報新北市勞工局。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時新聞網)