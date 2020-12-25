清華大學25日下午有學生在校園內花圃發現一名年約25歲女子倒臥花圃，經校方警即通報後送往馬偕醫院救護，該女子送醫後宣告不治，目前仍在警方仍調查女子身分以及釐清死因。
該名女子在25日下午2時許被一名職員發現倒臥花圃，緊急通知校護前來處理，發現女子失去生命跡象，趕緊通報119前來送醫，但送醫後仍宣告不治，現場無血跡也無嘔吐物。
據了解，該名女子骨盆沒有斷，僅有大腿有瘀青，推測死因應非墜樓，被發現時應已死亡約2小時。不過該名女子身分為何，學校與警方正在調查中。
(中時 )
清華大學25日下午有學生在校園內花圃發現一名年約25歲女子倒臥花圃，經校方警即通報後送往馬偕醫院救護，該女子送醫後宣告不治，目前仍在警方仍調查女子身分以及釐清死因。
該名女子在25日下午2時許被一名職員發現倒臥花圃，緊急通知校護前來處理，發現女子失去生命跡象，趕緊通報119前來送醫，但送醫後仍宣告不治，現場無血跡也無嘔吐物。
據了解，該名女子骨盆沒有斷，僅有大腿有瘀青，推測死因應非墜樓，被發現時應已死亡約2小時。不過該名女子身分為何，學校與警方正在調查中。
(中時 )
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