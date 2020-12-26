擔任義交的56歲林姓女子，平常身體狀況正常，卻在值勤時左側肢體突然癱軟、口齒不清，同事緊急將她在2小時內送至醫院，確診為腦中風，所幸在症狀發作3小時內進行靜脈融栓治療，順利救回一命。土城醫院神經內科主任徐榮隆表示，若遇腦中風發作，一定要把握黃金3小時送醫，並掌握掌握「333」守則，調整健康、規律的生活型態，才可降低腦中風風險。

新北市立土城醫院今舉辦「急性心、腦血管疾病治療的最新進展」講座，邀請新北市消防局、新陳代謝科和中醫科醫師，一起探討醫院合作轉送機制、腦中風後的急性處置及治療方式。徐榮隆表示，腦中風會在沒有預警的情況下發生，許多家屬常不知所措，但只要記住辨別腦中風的口訣「FAST」（Face突然間臉歪嘴斜，Arm突然間身體單側無力、手無法高舉、腳無法抬起，Speech說話不清楚，Time記下發生時間，立即就醫），儘速將患者在黃金3小時內送醫，就可進行靜脈融栓治療，降低中風後遺症。

徐榮隆指出，實施靜脈融栓治療造成出血的風險較小，治療效果較好，但也有2大限制，分別是要在中風發作3小時內到院、遇到大血管阻塞效果欠佳，在這些條件限制下，動脈取栓是另一種治療選擇，若有患者已中風發作8至24小時、大血管阻塞，則可經醫師評估進行動脈取栓。

徐榮隆補充，衛福部2019年死因統計，腦血管是第4大疾病，尤其在冬季劇烈溫差常是引爆心腦血管疾病的不定時炸彈，但只要掌握「333」守則，第一控制高血壓、高血糖、高血脂，第二不吃多鹽多油食物、不吸菸、不過度飲酒，第三保持定期測量血壓、適度規律運動（1天至少運動30分鐘）、使用國人成人預防保健服務，便可從調整日常生活下手，降低腦中風風險。

(中時 )