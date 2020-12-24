聖誕節將休市的韓國股市，周四午前出現上漲局面有望周線連8紅。若下午收紅盤，KOSPI將創下兩年半以來，周線連續收紅最長一段時間。目前，長假前交易清淡的KOSPI，也正等待英國脫歐最新發展。KOSPI指數暫為2790.71點，上漲30.89點，漲幅1.12%。

Eugene證券投資分析師表示，聖誕節前KOSPI表現地雖然蠻震盪的，但英國脫歐進展，再加上對2021年景氣復甦，市場均抱持正面態度。

英國和歐盟間的脫歐協議快要達成，雙方都避免在新年對經濟產生嚴重衝擊，也讓投資人燃起一線希望。

另方面，正與疫情搏鬥的韓國，除了與輝瑞藥廠(Pfizer)外，也與嬌生(Johnson & Johnson's)公司簽署合約，打算日後進口可讓1600萬人注射的疫苗。

盤面中，三星電子和SK海力士分別上漲2.5%與1.3%。

最新匯價，目前1美元可兌換1104.3韓元，韓元升值3.6元。今年至目前為止，韓元兌美元匯價升值4.6%。

(時報資訊)