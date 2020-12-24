BUDDY HIELD GAME-WINNING PUTBACK IN OT pic.twitter.com/TjMPu0mQnm — Bleacher Report (@BleacherReport) December 24, 2020

當所有人都認為金塊勝券在握，希爾德卻讓大家徹底傻眼！靠著希爾德在延長賽結束槍響同時的空中第一時間點球補籃命中，國王24日以124比122絕殺金塊，就算金塊明星中鋒「小丑」約基奇拿下29分、15籃板及14助攻大三元也沒用。

兩隊打完正規賽形成112比112平手，比賽進入延長加賽，打到最後1分22秒，金塊靠著約基奇的上籃，取得122比118領先，但國王並未放棄，先靠哈里生巴恩斯最後53.3秒上籃放進兩分，接著巴恩斯又在最後6.5秒放進追平的兩分球。

不過金塊仍保最後進攻權，暫停過後，發球給約基奇接到，沒想到他遭壓迫掉球，也讓哈里生巴恩斯一個人快攻上籃，卻遭對方火鍋伺候，此時希爾德突然竄出，直接空中第一時間把球點進，隨即一路衝進休息室內瘋狂慶祝，因為這球太神了。

國王贏球功臣希爾德攻下全隊最高22分，外加4籃板、3助攻，哈里生巴恩斯與福克斯各有21分，約瑟夫也替補攻下15分，貝格利13分、9籃板；金塊除了約基奇新球季開幕戰就摘大三元，麥克波特也拿24分，米爾沙普與巴頓各有16分。

(中時 )