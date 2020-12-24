會稽國中「會稽蘋果節」已有十幾年歷史，23日特別感謝防疫英雄。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

會稽國中「會稽蘋果節」已有十幾年歷史，23日特別感謝防疫英雄。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

會稽國中「會稽蘋果節」已有十幾年歷史，23日特別感謝防疫英雄。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

會稽國中「會稽蘋果節」已有十幾年歷史，23日特別感謝防疫英雄。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

會稽國中「會稽蘋果節」已有十幾年歷史，是全校師生最期待的日子，適逢2020新冠肺炎席捲全球，23日登場的「會稽蘋果節」，特別呈現對防疫英雄的感恩，也感謝父母、老師、志工、同學及許多默默付出的人們，在這詭譎多變的一年，成為安定的力量。

活動以會稽蘋果台報導影片開場，細數「會稽在2020的這一年」，接著由自治市團隊精彩歌舞劇《白雪公主與壞皇后世紀大和解》，揭開活動序幕，象徵全力共同抵抗頑強病毒。

活動當中，「蘋安金勾杯才藝展演」結合學校社團多元才藝，技藝精湛的花式籃球社、規律整齊的童軍團旗舞、活力四射的競技啦啦社、青春洋溢的熱舞社、舞龍社祥龍獻瑞，還有自治市的串場舞-光舞，尤其黯淡的世界，正是需要「打上火光」，才能帶來熱力和希望，也傳達我們得享今日平安，是多少人犧牲奉獻、堅持不懈所換來的成果。

師生最後互贈蘋果，師長送卡片給學校默默付出的同學，嘉許他們平日不為人知的表現，發掘生命中的美好；學生接受卡片時回贈蘋果，感謝校長老師的鼓勵。今年蘋果節限定卡片美麗的照片，是由老師們提供，尤其是雨後彩虹高掛於會稽美麗校園，象徵希望與信心，而學生提供的繪畫創作，更展現防疫的日常。

校方指出，會稽蘋果節已有十幾年歷史，連學區國小師生都知道，學校結合各領域落實感恩課程，例如：綜合領域指導學生製作蘋果玫瑰花捲和蘋果果雕，送給想要感恩的老師，而造型氣球社及創意繪畫社則協助活動環境布置，12／23~12／27每節下課及午餐時間，學校也會放送學生點播感恩歌曲，讓校園佈滿感恩氣息。

學校也讓學生及班級透過募集發票捐做公益，培養學生回饋社會的習慣。三棵蘋果感恩樹上的串串蘋果感恩便利貼，呈現學生感恩心情與行動；學生的未來明信片是對自己2020的回顧，以及對2021的期許與實踐。

(中時 )