教育部今天在「大專校院校務資訊公開平台」公布109學年大專校院新生註冊率，共有12校的註冊率不到6成，是去年6校的2倍，其中台灣觀光學院註冊率僅39.47％，是所有學校中最低；此外，台北商業大學、育英醫專及一貫道崇德學院註冊率皆為100％，表現最好。

目前全國大專校院有159所，教育部從106學年起每年底皆會公布新生註冊率，讓各界參考。106學年有17校、107學年有9校、108學年有6校的註冊率不到6成。

教育部今天公布109學年大專校院新生註冊率，在159所學校中，有12校的註冊率不到6成，分別是明道大學52.15％、台灣首府大學44.57％、中華浸信會基督教台灣浸會神學院57.89％、建國科大55.57％、聖約翰科大40.05％、遠東科大52.65％、環球科大59.67％、東方設計大學47.84％、台北海洋科大59.46％、大同技術學院44.94％、台灣觀光學院39.47％、慈惠醫專58.35％。

因為少子化，大專院校可以寄存招生名額，以後有需要的時候再提出來使用。有些學校預作因應，將一些招生名額寄存，實際招生名額減少，所以109學年新生註冊率不到6成的學校有12校，未創下歷史新高。

109學年薪生註冊率最低的學校是台灣觀光學院的39.47％，不到4成，不過校方已宣布，從110學年起停招。此外，台北商義大學、育英醫專及一貫道崇德學院等3校的註冊率皆是100％，表現搶眼。國內龍頭大學台大的註冊率則是96.6％，不算亮眼；清大註冊率99.04％、交大98.32％、成大則是97.30％。

(中時 )