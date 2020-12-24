圖為一位手持標語的工會代表。（鄭任南攝）

呼完口號後，五位出席的勞動基金監理會委員進入勞動部陳情。圖為莊慶文委員通過維安警力走入勞動部。（鄭任南攝）

管理規模逾4兆基金的勞動部勞動基金運用局，其國內投資組前組長游迺文涉貪炒股一事引發社會嘩然，勞動部安排在今天召開例行性的勞動基金監理委員會，會前勞團赴勞動部抗議，在廉政與自律公約規範下，對相關人員的普查、抽查結果，也應列入監理會報告及考核事項。

台北市產業總工會總幹事陳淑綸表示，勞工無法接受炒股弊案，尤其在近8年共虧損40多億，勞工難以接受，政府未盡善良管理人責任，應負連帶賠償責任，不應待事後再向投信或個人追償，難以讓勞工信服。

勞動基金監理會委員邱奕淦表示，目前勞動基金規模4兆餘，相對兆豐金控的市值3兆多來的更高，但8年以來已傳出4件弊案，包括安泰、寶來投信等弊案，虧損達40多億元，但追償的部分、如有不足政府應負連帶責任。

勞動基金監理會委員楊芸蘋則說，勞動部不僅應做檢討，也應做好行政調查釐清有無其他人涉入此事，並應落實檢討報告所提的4層面、12措施。

全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉指出，道德勸說無法扼止弊案，僅有嚴刑重罰才能解決弊案，如果沒有嚴刑重罰，再多的內控可能都淪為表面。

勞團要求，基金局提出「引進外部機關精進機制」中，僅提及「要把國內投資組自營股票投資人員、專門委員及組長等人員的個人投資交易資料定期向金管會申報」，建議應由金管會主動查核並出具查核報告；也應在「廉政與自律公約」規範下，對相關人員的普查、抽查結果，也應列入監理會報告及考核事項；勞動部應嚴桘把關勞工退休基金的營運及監理，杜絕弊案再次發生。

(中時 )