在立院要表決萊豬行政命令前夕，民進黨團總召柯建銘在臉書發文細說當初反美牛經過，是因為那時美牛有狂牛症疑慮，可是當國際訂立萊劑標準後，民進黨就不反了，民進黨是始終「昨是今是」，為人民健康把關。對此，前綠委林濁水感嘆，柯建銘根本沒說清楚，難怪民進黨民調會重挫。

林濁水今在《Yahoo論壇》撰文表示，柯建銘細說當初反美牛經過，有些是對的，但柯建銘還是模糊當時反美牛的3個細節：第一是柯建銘稱反美牛為反狂牛症，但柯建銘卻不提「2007年美國和台灣已經同時被宣布為疫情可控制地區」；接著，柯建銘說國際在2017年訂了萊克多巴胺劑量CODEX標準，民進黨就沒反了，但柯怎不提立院表決時，綠清一色投反對的細節；最後，柯建銘沒提當時反美豬進口。

林濁水更在臉書感嘆，藍批綠昨是今非，其實國民黨才是，而民進黨昨非而今是。柯建銘批藍反美豬反到成神風特攻隊，又說「若民進黨有溝通不良，做得不夠好，還懇請國人見諒，道歉是心中的話」。民進黨根本是前後矛盾，哪裡只是溝通不良，做得不夠好，這樣道歉有誠意？難怪民調重挫。

林濁水直言，無論如何只有兩黨都誠懇面對自己，面對國家真實處境，都誠實認錯，台灣才能從兩黨惡鬥冤冤相報的災難中走出來。

(中時新聞網)