國民黨主席江啟臣今天在立法院會發言時，播放2009年，民進黨上街頭反對開放美牛的影片，民進黨痛批江啟臣，竟在國會議堂上公然播放造假影片誣陷蔡英文總統，民進黨對此表達最嚴正的抗議，並要求江啟臣向全民道歉。

民進黨發言人顏若芳指出，江啟臣播放民進黨因「狂牛症」上街頭反對開放美牛的影片，把當時蔡英文講到『我們這個政府在處理牛肉問題時…』的聲音，將牛肉二字消音，並自行在畫面打上『瘦肉精』的字樣，企圖移花接木、混淆視聽。

她批評，堂堂最大在野黨主席江啟臣竟在國會議堂上公然播放造假影片誣陷蔡英文主席，這種造假的手法，與日前江啟臣及國民黨臉書貼出的「豬隻四肢顫抖、情緒激動」移花接木影片如出一轍。

顏若芳砲轟江啟臣「完全是造假成性」，也印證了江啟臣所帶領的國民黨，就是靠造假、抹黑來進行惡意的政治操作，更是台灣政治最負面的表現，令人感到不齒與遺憾。

(中時 )