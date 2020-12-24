交通部觀光局將2021年訂立為「自行車旅遊年」，苗栗縣政府整合「綠光海風自行車道」，串聯竹南龍鳳漁港到後龍有好望角、白沙屯拱天宮以及全台票選最美公路通霄「落日大道」等海岸線景點，日前日本靜岡縣國際經濟振興會率日本駐台官員騎車環台，並到苗栗縣感受海線獨特魅力，推薦地方慢遊、慢食及慢活的雙慢城魅力。

因應2021自行車旅遊年，苗栗縣整合縣內自行車道多元路網，推動綠光海風自行車道，日本靜岡縣國際經濟振興會處長宮崎悌三率日本駐台官員共12人騎乘自行車環島台灣，體驗苗栗縣綠光海風自行車道沿途風光，騎抵竹南鎮龍鳳漁港大讚沿途山、海景致迷人。

縣府機要祕書范陽添代表歡迎日本駐台官員，范陽添指出，苗栗縣政府長年與日本交流，期許能共同宣傳苗栗觀光魅力，成為未來日人來台的旅遊首選。

文化觀光局副局長王浩中表示，綠光海風自行車道長達68.5公里，串連竹南鎮、後龍鎮、通霄鎮及苑裡鎮等沿海4鄉鎮，沿途翠綠山景、廣闊海景與沿路觀光景點相互交映，還有竹南崎頂子母隧道、山腳國小日治宿舍群等景點，能一次體驗綠光及海風兩大特色。

(中時 )