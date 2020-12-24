紐西蘭籍長榮機師（案765）違反防疫規定造成多人染疫，與他密切接觸的廣達女員工（案771）也確診，打破台灣253天本土零確診紀錄，引發譁然。由於中央流行疫情指揮中心未公布確診機師的所有活動足跡，只公布百貨公司與賣場3處機師曾活動的地點，遭外界抨擊罔顧人民安全。Yahoo發起網路民調，截至傍晚5點30分為止，高達93.8的網友認為指揮中心該公布更詳細的確診者足跡。

根據Yahoo發起的網路投票，「你覺得指揮中心該公布更詳細的確診者足跡嗎？」截至傍晚5點30分為止，有4000人參與投票。網友認為「一定要」的高達81.0%；「應該要」為12.8%；「應該不要」3.2%；「一定不要」2.1%；「不知道／沒意見」則為0.9%。

衛福部長陳時中表示，確診者足跡公開原則為「出現無法掌握接觸者」，能掌握的就不公布。有58.1%網友「非常不認同」此項做法；17.5%「不太認同」；16.9%「還算認同」；僅6.4%「非常認同」；1.1%「不知道／沒意見」。

針對如果公布更詳細的確診者足跡，對你的防疫作為有沒有幫助？72.7%的網友認為「幫助很大」；19.8%「有些幫助」；4.3%「沒什麼幫助」；2.3%認為「沒有幫助」； 0.9%「不知道／沒意見」。

【現場直播】疫情再傳變數？中央疫情指揮中心記者會｜2020.12.24

(中時新聞網)