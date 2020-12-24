朝比奈彩在《今際之國的闖關者》中大顯身手，驚艷全球觀眾。（Netflix提供）

串流娛樂平台Netflix今年原創日劇、電影能量大爆發，趁勝追擊宣布《今際之國的闖關者》第二季製作確認，更公佈八部原創日劇電影，集結米倉涼子、佐藤健、滿島光、柳樂優彌、水原希子、染谷將太等超重量級卡司加入。

由山崎賢人、土屋太鳳主演的Netflix原創日劇《今際之國的闖關者》，自上線後引爆全球粉絲熱議，不僅火速攻上日本、台灣排行榜冠軍寶座，也在法國、德國、南韓、泰國、義大利、沙烏地阿拉伯等超過40個國家衝上排行榜，堪稱全球年度最熱門日劇。對於影集第二季即將開拍，男主角山崎賢人表示「十分開心可以繼續演出這個角色！」，土屋太鳳也分享喜悅「我等第二季很久了！」，導演佐藤信介更誇下豪語：「絕對要創造出超越想像的世界！」，讓全球粉絲的期待度狂飆破表。

Netflix原創日劇《今際之國的闖關者》上線後便在全球引爆熱議，不僅在爛蕃茄影評網(Rotten Tomatoes)獲得逼近滿分的96％觀眾好評，原著漫畫以及兩位主演山崎賢人、土屋太鳳在Google的搜尋趨勢瘋狂飆漲，足見影集的精彩程度簡直讓觀眾欲罷不能，就連原著漫畫作家麻生羽呂也笑說「看完第一季怎麼可能不期待後續劇情！」有趣的是，麻生羽呂分享兩位主角雖個性截然不同，但靈感卻都同樣源於自己：「有栖的個性跟我20歲時一樣優柔寡斷，宇佐木則來自我內心追求獨立、不想倚賴他人的心情」，漫畫時隔多年又因真人版影集上線而增加許多新粉絲，也讓麻生羽呂相當興奮影集第二季的表現。

除了《今際之國的闖關者》第二季以外，Netflix也宣布日本名導廣木隆一(《解憂雜貨店》)的最新電影《彼女》(Ride or Die)將於2021年上線，該片改編自中村珍的漫畫作品《羣青》，並由日本知名模特兒水原希子主演，描繪一對女人為愛而踏上逃亡的旅程，電影主題曲將由日本流行音樂史上的重量級人物細野晴臣親手譜寫，營造出有別於以往的愛情故事氛圍。此外，改編自日本傳奇笑匠北野武自傳的Netflix原創電影《浅草キッド》(Asakusa Kid)，將由坎城影帝柳樂優彌主演，詮釋這位縱橫日本影壇的傳奇鬼才，年輕時來到東京淺草的一間脫衣舞劇場工作，並與師父深見千三郎拜師學藝的成名之路。

去年引爆日本年輕世代噴淚共鳴、稱霸各大書店年度第一的網路小說《我們都無法成為大人》(We Couldnt Become Adults)也即將改編為Netflix原創日劇，找來曾以《苦役列車》獲日本旬報封為影帝的演技派男星森山未來主演，深刻詮釋出一段橫跨數十年的愛情。Netflix也將推出以日本知名相撲運動為主題的原創影集《サンクチュアリ -聖域-》(Sanctuary)，邀集今年以《半澤直樹》轟動日本的王牌編劇金澤知樹執筆，並由人氣男星染谷將太、女星小雪以及格鬥家一之瀨亙主演。

Netflix將於2021年與吉本興業合作，推出全新的爆笑節目《創意人檔案：黃金卡司》 (Creator’s File GOLD)，由日本知名喜劇演員秋山龍次擔任主持，過去他曾在Youtube頻道上傳一系列《創意人檔案》影片，將他變裝扮演成各行各業的專業人士，拍攝這些角色接受專訪的超爆笑畫面，就創下60萬粉絲訂閱、累積超過1.2億觀看次數，新節目《創意人檔案：黃金卡司》的規格將全面升級，用日式綜藝逗笑全世界觀眾。

備受粉絲期待的Netflix原創影集還包括改編自九零年代風靡全球的熱血格鬥漫畫《幽遊白書》真人版影集，以及由收視率女王米倉涼子主演、知名電影改編的原創日劇《新聞記者》(The Journalist)。日前也發布了原創日劇《初戀》(First Love)製作消息，該劇由日劇男神佐藤健、當紅女星滿島光主演，故事靈感則源於歌壇天后宇多田光的同名經典歌曲。

(中時 )