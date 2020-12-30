林宴臨今下午在太太陳惠英和2位雙胞女兒的陪同下，一起現身市府18樓捐贈典禮。（許哲瑗攝）

智英科技董事長林宴臨30日再度捐出2輛復康巴士給新北市政府，若加上捐贈一部大型愛心運輸車相當2輛復康巴士，4年來已累積捐贈8輛。林宴臨表示，侯友宜的政績和魄力在6都中聲望最高，讓他引以為傲；侯友宜則說，林宴臨重情重義重然諾，以具體行動代替言詞，「有這位兄弟，我引以為榮！」

林宴臨在蘆洲區國道路創立智英科技股份有限公司，以生產電腦網路通訊產品為主，外銷歐、美地區，近年工廠重心逐漸轉移到大陸，他最初在106年8月以紀念母親名義捐贈1輛復康巴士，由時任副市長侯友宜代為受贈，10月間再以智英科技名義捐出第2輛，當時林宴臨熱情鼓勵侯參選市長，並承諾只要侯友宜持續在新北市服務，他每年都會捐2輛，8年任期要捐贈16輛。

隨後林宴臨持續在107、108年捐贈，108年甚至捐贈一輛3.5噸的愛心運輸車，做為新北市身心障礙者體育運動總會推動手搖自行車運動的交通運輸兼後勤支援，今（109）年再度捐出2輛復康巴士。

林宴臨今下午在太太陳惠英和2位雙胞女兒的陪同下，一起現身市府18樓捐贈，林宴臨表示，今年公司受疫情影響，公司業績掉了3成，但承諾要捐贈的初衷並未改變，他還說從電視上看到侯市長不論在防疫或萊豬的議題上，都處處為民眾著想，行程滿滿，就像鋼鐵人。

侯友宜表示，他的好兄弟用具體行動說明「取之社會、用之社會」，對員工重情重義，對社會守然諾，他要代表403萬的市民表示感激，有這樣踏實的企業對台灣經濟做出貢獻，市民才能享有安居樂業的生活。

(中時 )