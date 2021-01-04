侯友宜視察泰山公有市場豬肉原料標示情形及來源憑證保留。（資料照/許哲瑗攝）

萊豬元旦上路後，新北市長侯友宜隨即前往公有零售市場，視察攤商豬肉產品原產地標示情形，並要求攤商落實肉品產地及含不含萊克多巴胺，且要保留相關來源憑證，確保資訊透明，強打食安議題。對此，港媒分析直言「侯跟中央槓定了！」

侯友宜從元旦起，一連數天安排了3場關於查萊豬與標示的行程，宣示護食安的立場，更稱新北市有3828攤豬肉及加工製品攤商，目前已經查核500攤，會在3個月內把3828攤全部查核完畢。

港媒《中評社》分析指出，侯友宜自2020年初新冠肺炎防疫之際，不少次「超前部署」，搶在流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布之前，頒布更嚴格的防疫規定，「似乎有與蔡政府暗中較勁的味道」；像有業者以「使用台灣豬肉」為由，調漲新台幣10元，引起社會譁然時，侯友宜當天下午就派官員稽查。

報導指出，侯友宜在萊豬食安議題上，姿態非常強硬，不惜與行政院對槓，對比無法撕下開放萊豬標籤的蔡政府，他似乎成功站上「為民眾喉舌」的角色，未來如何運籌帷幄，將是外界關注焦點。

(中時新聞網)