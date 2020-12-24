情侶交往中，面對「不同金錢觀」，常常是對彼此的考驗，不少人因此產生爭執，甚至分手。一位女生就抱怨，近日和男友逛百貨公司化妝品，在結帳時男友卻堅持「只出一半」，她當場氣哭還飆罵對方，不料她的一句話卻讓網友看不下去，反轟女子「臉皮太厚」。

原PO在臉書匿名粉專「靠北女友my girl」上開頭就問「男友最近不知道受了誰的干擾？」她表示，近日跟男友逛百貨專櫃化妝品，要結帳時，男友突然堅持「只付一半」。她趕緊問對方「是不是錢不夠？不然我們不要買」，但男友卻回答說「夠，但只能付一半。」

原PO聽完當場氣哭，並嗆對方「你明明知道我跟你出門都會忘記帶錢包的！」隨後連櫃姐也跟著罵男友，說怎麼可以叫女生掏錢包。男友才匆忙道歉，並刷卡結帳。原PO表示「真的覺得很扯，到底誰在影響我男友，拜託小人別再靠近我男友了」。

一位女生就抱怨，近日和男友逛百貨公司化妝品，在結帳時男友卻堅持「只出一半」，她當場氣哭。(摘自靠北女友)

不過，貼文一出，網友反而一面倒砲轟原PO「出門都忘記帶錢包」的說法，怒批她簡直臉皮太厚，令人看不下去。網友表示「我的臉皮就是不夠厚，才都自己買」、「妳為什麼會有男朋友？」、「沒帶錢還敢出門？臉皮厚到一個極致」、「聽到跟另一半出去，都會忘記帶錢包就看不下去了！說妳自己有多好，我才不信」、「不是有人接近妳男友，是他清醒了吧，不然這樣下去他遲早吃老本」。

(中時新聞網)