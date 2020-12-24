澳門警察日前逮捕一名逾期居留的53歲台灣籍男子，經查發現男子已經非法居留15年，且10幾年來只靠賭博賺錢，任何生活費、租房費用都是賭博賺來的，至於租房則是用香港女友名義，而男子的女友目前也被警方通緝。

警方當時在澳門半島檢查行人身份，發現一名男子相當可疑，果然被警方抓到已經逾期逗留15年，警方隨即將男子帶回警局，據悉，男子表示2005年間，用觀光名義抵達澳門，在這裡生活期間，只靠賭博過日子。

根據外媒報導，男子供稱目前在澳門的租屋處，是自己交往10年的香港女友，用她的個人名義租的，而租金也是靠賭博來支付，不過因為新冠肺炎疫情的關係，女友已經大約有1年時間沒有入境澳門。而男子49 歲的香港女友，也因為涉嫌觸犯收容罪，且至今未聯絡上該名女子，此案件已移交檢察院偵辦，並對女子展開通緝。

靠賭博維生有多難？曾有網友在PTT上好奇問「有人能靠賭博生存嗎」？不少人表示，想靠賭博致富通常都很慘，除非是組頭、或是開賭場，但也有特殊例子，像是有很會打麻將的阿姨，靠打牌月賺2、3萬，不過本身有正職工作；再來就是職業賭徒，會有很多技巧，最常見的就是德州撲克，不過要很會算牌才行；還有美國有位男子靠賭籃球NBA維生，專業到「不說你會以為他是統計系博士生在拼畢業論文」。

(中時新聞網)