影音取自YouTube/B.C. & Lowy

逼車事件不斷，不僅在台灣，外國也時有所聞。一名彬是駕駛不滿拖車速度太慢，超車後不斷急煞甚至開中線惡意擋路逼車，拖車駕駛忍無可忍，不再踩剎車，直接撞了上去，懲處結果出爐後賓士駕駛臉綠了。

事情發生在波蘭，一輛黑色賓士駕駛因不滿前方拖車速度太慢，超車後不斷急煞挑釁，忽快忽慢，拖車駕駛緊急變換車道以防撞上，未料賓士駕駛直接開到路中央擋路逼車，忍無可忍的拖車駕駛決定不再減速，順其自然撞上賓士，怒嗆「我就讓你紅」，賓士擋風玻璃瞬間全碎，2人也當場下車理論。

根據《B.C. & Lowy》翻譯以及後續報導指出，波蘭警方接獲報案後，立刻檢視2人的行車畫面，由於拖車司機手持手機錄影，遭罰200波蘭茲羅提(約台幣1523元)，但賓士駕駛違規超車、危險駕駛，遭罰700波蘭茲羅提(約台幣5330元)，不僅如此還被扣12點交通違規點數，根據波蘭法律，只要一年內累計24點，駕照就會被吊銷。

不僅如此，由於警方判定肇責全在賓士身上，因此除了賓士本身修理費用外，賓士駕駛必須全額負擔拖車的修車費。

(中時新聞網)