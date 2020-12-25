《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》劇照。（取自TSUTAYA）

今年秋季日劇大黑馬《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》（簡稱：《處男魔法》），25日耶誕凌晨在日本當地影音服務平台「TSUTAYA TV/TSUTAYA PREMIUM」播出完結篇與特別篇。

然而該劇播出才一開始，就因收視一時過於集中，導致主機無法負荷而造成收視困難，TSUTAYA立即在官方推特公告並向觀眾道歉，而這則推特公告文更以最大時速2,326RT衝上當地回推數榜第三名，再一次證明《處男魔法》黑馬驚人實力。

TSUTAYA官方雖無進一步說明，但由播出時間等數據來看，《處男魔法》應是讓收視過於集中、造成系統主機無法負荷的元兇。該平台陸續發文安撫人心，直至凌晨2點50分宣布恢復正常，在公告中一再致歉，不少觀眾體貼回覆「沒事的，深夜搶修辛苦了」。但有其他節目的觀眾也受影響而無法收視，發文抱怨嚷解約。

KKTV全站熱播冠軍8周，該劇由《老師，妳不知道嗎？》赤楚衛二、《Guilty》町田啟太，兩大新男神演出男男純愛喜劇，描述30歲彆扭處男獲得讀心術，意外發現帥哥同事對自己痴心絕對的故事，精準表演加上節奏感流暢的情節，非常能夠打動人心，於台灣KKTV開播以來已拿下8周熱播冠軍，獲收視戶5顆星滿意度評價。

KKTV在24日宣布開放該劇限時一週的免費看，12/25（五）中午12：00起至1/1（五）12：00，可免費收看《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》 1~12集的正劇將。詳見KKTV官網：https://www.kktv.me/titles/01000404。

日TSUTAYA平台25日凌晨貼出故障公告。（截圖）

《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》劇照。（取自TSUTAYA）

《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》劇照。（取自TSUTAYA）

(中時 )