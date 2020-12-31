入冬最強寒流發威，幾間位在高海拔的小學，相繼宣布停班停課，而高雄義守大學竟也宣布要停班停課，但原因卻是為了辦理跨年活動，吸引7千多人狂讚，引發熱議，不少人直呼，有生之年第一次聽到，只覺得學費在天空爆炸、燃燒。
臉書粉專「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」昨晚發文分享，義守大學31日因為辦理跨年活動，而停止上班、上課。此消息被分享至Dcard，引發網友熱烈討論，原PO刷了留言之後，也忍不住笑說，該去「義大」跨年看經費之呼吸的煙火了。
荒謬消息曝光後，許多網友留言挖苦，「為了跨年停課有生之年第一次聽到」、「以前在校的時候也沒遇到這樣，只有看到我的學費在燒」、「看啊孩子！我們的學費在天空爆炸了.jpg」、「跨年前夕註冊單又先發了嗎」、「你們的學費，我們在電視前好好的收下了」、「第一次看學費會飛的」。
義守大學的學生也留言表示，「我們的學費要噴到天空燒了」、「我也曾經是義大的學生，跨年的時候三點後停課，現在直接停班停課呵呵！跨年前會先收下一學期的住宿費，當時我們也都會說學費在天上噴。」不過也有人指出，會選擇停班停課是因為怕塞車，除非你不下山直接留在那邊等跨年了。
另也有該校學生指出，學校作為煙火場地才停班停課，分部則是自行決定，會不會塞車不是作為停課的原因，煙火施放點才是主因（目前聽說是在男宿樓頂，但有人說是某空地），雖然改為線上直播，但現場還是會有人潮啊！
文章來源：Dcard
(中時新聞網)
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