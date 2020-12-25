瞞著另一半約炮、偷吃，無非是不忠貞的行為，但一名人妻二度抓包老公偷吃，網友卻一面倒認為「妳要負責」，因為人妻透露，自從5年前懷孕就一直「性冷感」，甚至不讓老公碰觸，無奈發文：「我真的有問題嗎？才讓我老公把持不住自己」。

這名人妻在臉書社團「靠北老公2.0」匿名坦言，自己這5年來性致缺缺，老公平時都靠自己的雙手解決需求，「他撫摸我我會罵他，我不喜歡，我也不知道，就是不想給他碰」，老公主動求歡也會請他先去刷牙、洗澡「他說我嫌他有老人味很臭」。

人妻表示，老公因為長期被她拒絕、嫌棄，導致自信心大受打擊，覺得不受重視，「就算他很認真跟我說今天晚上想要，我也不當一回事」，夫妻倆就這樣長期維持著無性婚姻，直到前陣子發現老公瞞著她與人妻發生2次關係，才讓自己懷疑「我真的有問題嗎？」

網友看到此文一面倒挺人夫，認為另一半約砲當然很傷心，但看這樣情況，老公很值得同情「你不想給老公，卻又不要讓他找外面人妻。你自己覺得你的問題在哪」、「這樣的婚姻還能撐5年已經很慶幸了」、「這一次我不會罵男生了，妳要付（負）一大半責任」、「他出去找別人是對你們的婚姻不忠、這確實是不對的行為，但是相對的，妳自己也要檢討自己，是誰造就他出去約炮的」、「家裡廚房不開伙，只好吃外賣了」。

(中時新聞網)