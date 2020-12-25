國際醫院聯盟日前舉辦防疫貢獻獎選拔，公布選出的全球103家具防疫貢獻的醫院名單，同時發布防疫卓越案例特別報告，其中健保署在全民健保醫療資訊雲端查詢系統建置TOCC (旅遊史、職業別、接觸史、群聚史)警示的策略，獲選為報告中全球5個卓越學習案例的其中一例，成為台灣之光。

國際醫院聯盟是世界衛生組織夥伴組織中規模最大也最受全球重視的非營利組織之一日前公布選出的全球103家具防疫貢獻的醫院名單，同時發布新出爐的「建立新常態：治理COVID-19疫情中的變革」防疫卓越案例特別報告。專案工作小組成員選出最值得會員標竿學習的防疫策略並製成研究案例，而健保署在雲端查詢系統建置TOCC警示的策略，獲選為全球5個卓越學習案例的其中1例。

新冠肺炎疫情造成各國醫療體系危機，各地醫療院所不得不採取創新措施因應疫情的變化，而其中不少的轉變也加速了醫療服務的正向改革。國際醫院聯盟為了鼓勵醫院在疫情威脅下，尋求創新因應作為及加速醫療服務正向變革，並互學習與合作，特別舉辦Beyond COVID-19這個獎勵活動，其專案工作小組成員包括來自台灣的國際健康促進暨衛生教育聯盟專業培訓全球副理事長邱淑媞教授，邱教授向健保署李伯璋署長建議提供本次疫情應變的相關作為供該聯盟參考。

健保署長李伯璋表示，2020年COVID-19疫情全球爆發，疫情期間健保署發揮組織韌性，優化「健保醫療資訊雲端查詢系統」功能，開發即時警示系統完整掌握就醫民眾TOCC (旅遊史、職業別、接觸史、群聚史)，透過運用數位科技的方式，成功防堵疫情蔓延。此次國際醫院聯盟的肯定，讓臺灣的防疫成就備受國際認同，成為全球各國防疫新典範，不僅是台灣全體醫療人員的殊榮，也將是我國未來推動參與世界衛生組織時一大具體貢獻實蹟。

報告中強調，許多醫療照護系統對於跨單位資訊交換常常遭遇許多困難，因此也影響病患權益，在全球疫情大爆發時，台灣作出創新的資訊整合，將出入境資料與健保醫療資訊雲端查詢系統結合，在對的時間、對的地點，提供醫療人員及時正確的病患資訊，對於醫療院所病人分流及診斷決策有極大的貢獻，並認為是台灣確診病例少及死亡率低的主因之一。

健保署表示，台灣全民健保制度的寶貴經驗，尤其是在醫療資訊建置、資訊科技的應用方面，未來仍將與世界各國交換經驗，以配合聯合國推動永續發展的目標，齊心為達到全民健康覆蓋的目標努力。

(中時 )